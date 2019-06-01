%85 من قراء “اليوم 24″ مع نظام حماية المغاربة من رسائل الـ”SMS” المزعجة

عقب التزام متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، بنظام لحماية المغاربة من الرسائل النصية “sms” المزعجة، قال 85 بالمائة من مستجوبي استبيان “اليوم 24″، إنهم مع إقرار النظام الحمائي.

وصوت 1201 شخصا مع القرار، من أصل 1401 شخصا شاركوا في استطلاع، بينما عبر 200 شخصا عن موقف رافض للإجراء.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، قالت، إن فاعلو الاتصالات (اتصالات المغرب، وميدي تليكوم، ووانا كوربوريت)، التزموا، باعتبارهم مزودين للبنيات التحتية، بمطالبة مزودي خدمات القيمة المضافة، أن تحتوي جميع الرسائل النصية القصيرة المرسلة للاستكشاف التجاري، على إشارة حول الوسيلة المتاحة للزبون حتى لا يتوصل بهذه الرسائل.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.