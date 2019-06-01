ليفربول يفوز على توتنهام ويتوج بطلا لأبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه

توج فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب ” ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

وما هي إلا دقيقة واحدة، من انطلاق المباراة، حتى سجل الفريق الأحمر الهدف الأول، من نقطة الجزاء، بواسطة اللاعب المصري، محمد صلاح، من نقطة الجزاء.

هذا الهدف، زاد من الضغط على فريق توتنهام، الذي حاول تعديل النتيجة، غير أن محاولاته وجدت دفاعا منظما، وسيطرة حمراء على منتصف الملعب.

وفي الجولة الثانية، دخل توتنهام ضاغطا على مرمى “الليفر” محاولا تعديل النتيجة، فاحتكر الكرة بنسبة 63 بالمائة، غير أن سيطرته كانت عقيمة ولم يقدر على الوصول لمرمى الخصم.

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وعرفت الدقائق العشرة الأخيرة، ضغطا كبيرا لتوتهام ومحاولات خطيرة، خاصة كرة ثابتة في الدقيقة 84، عن طريق إريكسون، صدها الحارس.

وفي الدقيقة 87، وعلى عكس تيار المباراة، سينهي ليفيربول الأمور بشكل تام، بتوقيعه الهدف الثاني، عن طريق البلجيكي أوريجي، من قدفة قوية استقرت في شباك الحارس الفرنسي.

لتنتهي المباراة بانتصار الليفر بهدفين دون رد، ويتوج بطلا لأروبا، للمرة السادسة في تاريخه.