حرب خفية بين الإمارات والمغرب حول المساجد

بعد تطرّقها قبل أيام إلى موضوع محاولات الإمارات العربية المتحدة التسلل إلى المساجد الفرنسية والسيطرة على بعضها، عادت صحيفة «موند أفريك» الفرنسية قبل يومين لتجعل هذا التسلل المحتمل في مواجهة مباشرة للمصالح المغربية.
وقالت الصحيفة إن هناك حربا خفية بين المغرب والإمارات بشأن بعض المساجد المملوكة أو المرتبطة بالمغرب، والتي تحاول أطراف مقربة من الإماراتيين التسلل إليها.
وتتحدث الصحيفة عن محمد البشاري، مغربي الأصل، الذي يحمل صفة الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوربي، باعتباره رأس الحربة في الاستراتيجية الإماراتية الجديدة، وذلك بعدما كان يعتبر في السابق مقربا من قطر.
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