انت الان تتابع تفاصيل خبر الاحتلال يؤكد سقوط صاروخين أطلقا من سوريا تجاه جبل الشيخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 11:52 مساءً - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخين أطلقا ، اليوم السبت، من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ، وسقطا في أرض خلاء دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، ونشرته هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم إطلاق الصاروخين من على بعد 35 كم، وقوات الجيش تقوم بفحص ظروف الحادث.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية أن يكون إطلاق الصاروخين متعمداً، خاصةً مع توقف المعارك التي تدور في المنطقة بين قوات النظام السوري والمعارضة.

وتعد منطقة جبل الشيخ الملاصقة للجولان المحتل من المناطق السياحية في الأراضي المحتلة، حيث تتكاثف فيه الثلوج ويرتاده السياح من أجل التزلج.