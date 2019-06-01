انت الان تتابع تفاصيل خبر روحاني: الولايات المتحدة تراجعت عن تهديداتها العسكرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 11:52 مساءً - أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة تراجعت عن تهديداتها العسكرية ضد بلاده، وإسقاط النظام فيها، كاشفاً عن عدم وجود أي قطع حربية أمريكية في مياه الخليج، وتوقفها في المياه الدولية على بعد 300 إلى 400 ميل.

وقال روحاني، خلال كلمة له، أثناء تكريم عدد من الرياضيين الإيرانيين في طهران، اليوم السبت: إن "بلادنا ستفوز وسننتصر في الساحة الكبرى للصمود والتنافس والمواجهة مع الأعداء بوحدتنا وتلاحمنا".

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وأضاف: "لقد أثبتنا خلال هذه الفترة أننا لا نستسلم أمام القوى المتغطرسة والطامعة، ورغم ذلك نحن أهل المنطق والتفاوض، فيما اذا جلسوا (الأمريكيين) الى طاولة المفاوضات باحترام تام وفي إطار القوانين الدولية، لا أن يصدروا الأوامر بالتفاوض، وفي هذه الحالة لن نتبعهم".

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً متصاعداً من قِبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ بعد تخلي طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ضمن البرنامج النووي المبرم في 2015؛ على أثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية من خلال مليشيا الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن "البنتاغون" إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية عن استعدادات محتملة من قِبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.