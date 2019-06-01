سوريا:الجيش يرد على اعتداءات (النصرة) ويدمر أوكارهم بريف إدلب

في السياسة 2 يونيو,2019 نسخة للطباعة

دفعات جديدة من المهجرين السوريين تعود من لبنان

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

وجهت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” بريف إدلب الجنوبي موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين وذلك في إطار الرد على اعتداءاتهم المتكررة على المناطق الآمنة بريف حماة. وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش وبعد متابعة دقيقة لتحركات المجموعات الإرهابية ومحاور تحركها وجهت رمايات مركزة على تجمعات وأوكار لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في محيط قريتي كفر عويد واحسم بريف إدلب الجنوبي. وبين المراسل أن رمايات الجيش أسفرت عن تدمير عدة أوكار وتجمعات للإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين. وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش قضت بضربات صاروخية ومدفعية على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” في محيط خان شيخون والهبيط وقرية الشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوبي. إلى ذلك اعتدت التنظيمات الإرهابية عبر طائرة مسيرة على محيط قرية جب رملة بريف حماة الشمالي الغربي دون وقوع إصابات بين المدنيين. ودمرت وحدات من الجيش أمس عربة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري بصاروخ موجه في محيط بلدة الحويز كما قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت عدة آليات وعتاد لهم لهم” في محيط الحويجة وشهرناز والعنكاوي بريف حماة الشمالي. على صعيد اخر عادت أمس دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين بريفي حمص ودمشق في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني. وذكر مراسلا سانا من المعبرين أن الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب. ففي معبر الدبوسية بريف حمص ذكر مراسل سانا أنه وصلت صباح أمس دفعة من المهجرين إلى المعبر قادمة من الأراضي اللبنانية حيث قامت الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى منازلهم وقراهم التي حررها الجيش ا السوري من الإرهاب. ولفت المراسل إلى أن فرقا وكوادر طبية تابعة لمديرية صحة حمص قامت بتقديم اللقاحات والخدمات الصحية للمهجرين والأطفال العائدين فور وصولهم إلى المعبر. وفي معبر جديدة يابوس أفاد مراسل سانا بوصول حافلات سورية كانت دخلت منذ ساعات الصباح الأولى إلى الأراضي اللبنانية وعلى متنها دفعة جديدة من المهجرين السوريين حيث قامت الجهات المعنية باستقبالهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومن ثم نقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة في ريف دمشق. وعبر عدد من السوريون وبينهم أطفال في تصريحات للمراسل من مركز جديدة يابوس عن ارتياحهم للتسهيلات الكبيرة التي وفرتها لهم الجهات المعنية للعودة إلى أرض الخليج 365 بعد سنوات من الغربة والتشرد مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون الظروف المناسبة للعودة إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب ليستعيدوا حياتهم الطبيعية التي حرموا منها بفعل المجموعات الإرهابية التي هجرتهم من منازلهم وقراهم. ولفت العائدون إلى أنهم أحضروا معهم جميع ممتلكاتهم من مستلزمات الإقامة والأدوات المنزلية وحتى المواد الغذائية التي تدخل ضمن مونة الأسرة من حبوب وغيرها حيث وفرت لهم الجهات المعنية في سورية تأمين نقلها من دون نفقات. وعاد عشرات الآلاف من المهجرين السوريين منذ نيسان من العام الماضي عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان إلى قراهم وبلداتهم بعد أن أعاد إليها الجيش السوري الأمن والاستقرار وطهرها من مخلفات الإرهابيين.