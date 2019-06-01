شهاب بن طارق يترأس وفد السلطنة فــي القمم الطارئة الخليجية والعربية والإسلامية

(القمة الخليجية) : تأكيد على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة صفه في مواجهة التهديدات المشتركة

ـ أدان الهجمات التي استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض والعمليات التخريبية التي طالبت أربع سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة

ـ استعرض البيان المشترك السياسة الدفاعية لدول الخليج العربية القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل

ـ أكد على المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس ـ أكد على مواقف المجلس الأعلى وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ـ نوه بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية وتعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة

ـ شدد على حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة وعلى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق البترول

مكة المكرمة ـ العمانية : أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الخليجي ومن ينوب عنهم في قمتهم الخليجية الطارئة التي عقدت الخميس الماضي بقصر الصفا بمكة المكرمة، في البيان الختامي للقمة على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة صفه في مواجهة التهديدات المشتركة.

وبناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ترأس صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة.

وأدان البيان الختامي للقمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات التي استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية وأكد على تضامن دول المجلس مع المملكة في مواجهة كافة التهديدات التي تهدف إلى اثارة الاضطرابات في المنطقة. كما أدان البيان تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية معتبرًا ذلك تطورًا خطيرًا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم وينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى استقرار أسواق البترول. وأكد البيان الختامي للقمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لمواجهة هذه التهديدات لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون. واستعرض البيان السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية وأكد على المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ معتبرًا أن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعًا وما تضمنته مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون وقرارات المجلس الأعلى بشأن التكامل والتعاون بين دول المجلس للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في دول المجلس.

وأكد البيان على مواقف المجلس الأعلى وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشددًا على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

ونوه البيان بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية وتعزيز التعاون الخليجي الأميركي المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية والاتفاقيات الثنائية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية لما يحقق أمن واستقرار المنطقة .

وشدد البيان الختامي للقمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة وعلى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق البترول وندد بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية ولإمدادات النفط ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تأمين حرية الملاحة والممرات المائية، في ضوء تلك التهديدات والهجمات الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وعبر بيان المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس اجتماع المجلس الأعلى ولحكومته ولشعب المملكة على حسن وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد استقبلا بقصر الصفا قبيل بدء أعمال القمة الخليجية الطارئة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة ولأعمال القمم الثلاث بالتوفيق والنجاح. من جانبه حمّل خادم الحرمين الشريفين سموه نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والعافية ومديد العمر وللشعب العماني بالمزيد من الرقي والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

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شددوا على أهمية التنسيق والتشاور

القادة العرب يبحثون تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

ـ خادم الحرمين: فلسطين ستظل قضية العرب الأولى إلى أن ينالَ الشعبُ الفلسطيني حُقوقَه المسلوبة وإقامةُ دولته المستقلةِ

ـ الرئيس المصري: أي تهديد يواجه أمن الخليج يقتضي من الجميع وقفة حاسمة لمواجهته

مكة المكرمة ـ وكالات: بحث أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية، خلال مشاركتهم في القمة العربية الطارئة التي عقدت بقصر الصفا بمكة المكرمة صباح أمس الاول الجمعة، التنسيق والتشاور في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية ومكافحة الإرهاب والملف الايراني والتوترات في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وبناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ شارك صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد في أعمال القمة العربية الطارئة. وكان صاحب صاحب السمو قد وصل إلى مدينة جدة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين وعدد من المسؤولين السعوديين من مدنيين وعسكريين وأعضاء سفارة السلطنة لدى الرياض.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من: معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وسعادة السفير الدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية وسعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية وسعادة السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين. وكان في وداع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد والوفد المرافق له لدى مغادرتهم البلاد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية ومعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى السلطنة.

من ناحيته أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رئيس القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي عقدت في تونس على أن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تشهده من تطورات خطيرة ومتلاحقة تتطلب في تقديرنا تقييماً مشتركاً ومعمقاً للتحديات ولمسار وأشكال التهديد التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي بما يساعد على تحديد أنجح السبل لمواجهتها وتطويق آثارها واحتوائها حفاظاً على أمن واستقرار بلداننا. وفي ظل ما تعانيه منطقتنا العربية من أزمات وقضايا مزمنة وما تتحمله بلداننا من كلفة عالية جداً على المستويات الأمنية والتنموية والاجتماعية والإنسانية وغيرها فإنه من غير المقبول أن تنجر نحو فصول جديدة من التوتر وعدم الاستقرار على حساب حق شعوبنا في العيش الكريم في كنف السلم والطمأنينة .

وفي كلمته أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على بقاء القضيةُ الفلسطينيةُ قضية العرب الأولى، مشيرا إلى أن ذلك سيستمر إلى أن ينالَ الشعبُ الفلسطيني حُقوقَه المسلوبة وإقامةُ دولته المستقلةِ وعاصمتها القدسُ الشرقية، وفقاً للقرارات الدوليةِ ذات الصلةِ والمبادرةِ العربيةِ للسلام.

من ناحيته أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته أن قادة وممثلي الدول العربية يقفون في بقعة مباركة في أيام مباركة متّحدي الكلمة والإرادة كبنيان مرصوص باعثين رسالة للعالم أن العرب كما هم عبر التاريخ لا يبدأون بالعداوة ولا يبتغون سوى حسن الجوار والتعايش مع مختلف الأممم والشعوب غير أن العرب لايقبلون الضيم ولا يقرون أبداً تحت أي ظرف أن يمس أمنهم أو تهدد مصالحهم وأن تعيش شعوبهم من المحيط الى الخليج تحت الخوف أو الترهيب او الابتزاز . وقال :” نتحدث اليوم بصوت واحد ونرجو أن يكون مسموعا للجميع ومفهوما من الجميع رافضين النيل من هذه المنطقة وتهديد شعوبها أو تعريض مقدراته للخطر ” ، مؤكداً أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ وسلسلة واحدة متصلة تستمد قوتها من ترابط علاقاتها وأن أي طرف يغفل عن هذه الحقيقة يوقع نفسة بإساءة التقدير مما يقوده إلى التورط وجلب الخراب إلى بلده قبل الآخرين . من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي العربي ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري، مشددا على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي . وأضاف أن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة ، مؤكداً أن أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي من الجميع وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم ، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر ؛ فالعرب كانوا ولا يزالون دائما دعاة سلام واستقرار ، موضحاً رؤية مصر في كيفية التعامل مع التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي . وأكد الرئيس المصري أن هناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي، تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار في المنطقة . وأكد فخامته أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق بدون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، وقال ” لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها في الحرية والحياة الكريمة في ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميلشيات الإرهابية والطائفية”.

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إعلان مكة يؤكد على مركزية قضية فلسطين ويدين الإرهاب والتطرف

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ـ رفض تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات والمنظمات التي تدعو للإرهاب

ـ ندد الإعلان بالطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها

ـ أكد على أهمية الوقوف مع المسلمين في الدول غير الإسلامية الذين يتعرضون للاضطهاد والقهر والعدوان

ـ دعا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة

ـ رفض أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين

مكة المكرمة ـ العمانية :أكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في البيان الختامي للقمة الاسلامية الطارئة التي عقدت فجر أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة على أهمية الالتزام بدعم منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف التي حددها ميثاقها من خلال العمل الإسلامي المشترك الذي تمثله لتنطلق نحو رؤية جديدة لمستقبل واعد للعالم الإسلامي تساعده في التعامل مع التحديات الداخلية والدولية التي تواجهه بما يحفظ أمنه واستقراره. كما أكد الإعلان أيضًا على ضرورة العمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية وأنظمتها في كافة المجالات للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها بما ينعكس إيجابًا على أداء العمل الإسلامي المشترك وتعزيزه والإسهام في تطوير عمل المنظمة وأجهزتها الفرعية ومؤسساتها وفق المبادئ التي تحقق مصالح الشعوب والدول الإسلامية . وقد ترأس وفد السلطنة في أعمال القمة بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد .

وشدد الإعلان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م طبقًا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وتأكيد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال وحقه في حياة كريمة بالعيش داخل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأدان إعلان مكة المكرمة الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره مهما كانت الأسباب والدوافع وشدد على أهمية تكاتف الجميع بالوقوف ضد المنظمات الإرهابية ووضع القوانين والضوابط الرادعة لمواجهة هذه الآفات كما أدان الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بالاعتداء على محطات الضخ البترولية في المملكة والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات ودعا المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

ورفض بيان الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين كما رفض تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات والمنظمات التي تدعو للعنف والتطرف والإرهاب تحت أي ذريعة مؤكدًا ضرورة استمرار الإدانة الكاملة لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الدين أو اللون أو العقيدة وتأكيد التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون بين جميع الشعوب سبيلًا لمكافحة العنصرية والكراهية.

وندد الإعلان بالطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها وشجع الجهود الوطنية التي تسعى إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية وتعزيز التصالح بين جميع المسلمين واعتبر أن على القائمين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مسؤوليات كبيرة في تحقيق الغايات والمقاصد الأخوية الإسلامية والبعد عن إثارة الفوضى والفتن بين أبناء الأمة الإسلامية.

وأكد إعلان مكة المكرمة على أهمية الوقوف مع المسلمين في الدول غير الإسلامية الذين يتعرضون للاضطهاد والظلم والقهر والعدوان وتقديم كل العون لهم وتبني قضاياهم في المحافل الدولية لضمان تحقيق حقوقهم السياسية والاجتماعية في بلدانهم ووضع البرامج والآليات التي تكفل اندماجهم في مجتمعاتهم دون تمييز .

وأوضح الإعلان أن منظمة التعاون الإسلامي تستشعر التغيرات والتطورات التي تحدث على المستوى الدولي والتي تحتم عليها تطوير البرامج والأدوات التي تنتهجها لتمكنها من أداء دورها على المستويين الإقليمي والدولي بالشكل الذي يحقق التوافق في العمل الإسلامي المشترك.

وأثنى إعلان الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وعلى دعوته لعقد هذه الدورة لما لها من أثر في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية وفي خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية المتحدة قد استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد وقادة الدول الإسلامية وممثليهم قبيل بدء أعمال القمة .

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شهاب يلتقي برئيس الوزراء القطري

مكة المكرمة ـ العمانية: التقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد الذي يشارك بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أعمال القمتين الطارئتين ( الخليجية والعربية) والقمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي التي بدأت الليلة قبل الماضية بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء بدولة قطر الشقيقة. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء أعضاء الوفدين المرافقين.

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ابن علوي يشارك في اجتماع تحضيري لوزراء خارجية (التعاون الإسلامي)

جدة ـ العمانية : شاركت السلطنة في اجتماع تحضيري لأصحاب المعالي وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة مساء امس الاول بحضور57 دولة. وقد ترأس وفد السلطنة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. تم خلال الاجتماع استعراض مختلف القضايا التي تهم العالم الاسلامي من بينها القضية الفلسطينية والاوضاع في منطقة الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب والتعاون بين الدول الاعضاء والتحديات التي تواجه الامن والاستقرار.

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مأدبة سحور للقادة العرب بمكة المكرمة

مكة المكرمة ـ العمانية: حضر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد الذي يشارك بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أعمال القمتين الطارئتين (الخليجية والعربية) وقمة منظمة التعاون الإسلامي مأدبة السحور التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الوفود المشاركين في القمتين الخليجية والعربية. كما حضر المأدبة الوفد المرافق لسموه.