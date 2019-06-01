العراق: العثور على 9 جثث قتلهم داعش في صحراء الأنبار

في السياسة 2 يونيو,2019 نسخة للطباعة

تركيا تقتل 3 من العمال الكردستاني بهاكورك

بغداد ـ وكالات: أفاد مصدر أمني عراقي أمس السبت بالعثور على تسع جثث لأفراد اختطفهم عناصر تنظيم ( داعش ) في صحراء الانبار /118كم غربي بغداد/. ونقل موقع صحيفة “العراق” الالكتروني أمس عن المصدر قوله إن ست جثث تعود لأفراد من محافظة النجف وجثتين من كربلاء واحدة من النخيب . وكان تنظيم داعش اختطف الأفراد التسعة في 18 فبراير الماضي خلال بحثهم عن نبات “الكمأ” في جنوب الرطبة بالانبار . من جهة اخرى أعلنت وزارة النفط العراقية إنهاء حالة الطواريء بحقل مجنون النفطي، بعد زوال خطر الفيضان والسيول التي اجتاحت البلاد خلال الموسمين الربيعي والشتوي الحاليين. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ، في بيان صحفي ، إن حالة الطوارئ التي طبقت على خلفية الفيضانات والسيول التي شهدتها محافظة البصرة، لم تؤثر على انتاج حقل مجنون الحالي الذي يبلغ 240 الف برميل باليوم ، وتم تخفيضه تلبية لمتطلبات اتفاق خفض الانتاج مع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)”. وأضاف أن “الوزارة أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الابار النفطية من قبل شركة الحفر العراقية ، كذلك إجراء عمليات المسح الجيولوجي بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقل مجنون” . وكانت وزارة النفط قد فرضت حالة الطوارئ بعد تدفق السيول على محافظة البصرة التي حاصرت عددا من الحقول النفطية، وتم رفعها في وقت سابق من حقول الفيحاء والسندباد والكشك البصري والسيبة بعد ارتفاع نسبة الطمأنينة والموثوقية في الإجراءات الأمنية للحقول . على صعيد اخر أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس السبت، تحييد ثلاثة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في إطار عملية “المخلب” المستمرة في منطقة هاكورك شمال العراق، ليرتفع عددهم إلى 22 إرهابيا. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها في موقع تويتر، بخصوص “عملية المخلب” التي انطلقت في 27 مايو الجاري،حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية . ونشرت الوزارة مقطع فيديو لذخائر تمكنت القوات المشاركة في العملية من السيطرة عليها. وكانت طائرات حربية تركية قد قصفت أمس الجمعة أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق كجزء من عملية المخلب المستمرة. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الطائرات قصفت مواقع أسلحة وملاجئ ومخازن ذخيرة التي يستخدمها “الإرهابيون” في منطقة زاب.

ويشن الجيش التركي من حين لآخر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وخارجها. ولقى أكثر 40 ألف شخص حتفهم منذ أن أطلق الحزب حملته المسلحة قبل أكثر 30 عامًا ضد تركيا. وتصنف تركيا ، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحزب على أنه منظمة إرهابية انفصالية.