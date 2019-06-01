10 قتلى و20 جريحا في انفجار سيارة مفخخة بالرقة السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرقة شمال سوريا.

وأوضح المرصد أن الاعتداء أسفر عن مقتل 5 مدنيين و5 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.

ولم تتبن الاعتداء أي جهة، غير أن تنظيم داعش الإرهابي عادة ما يشن اعتداءات دموية في هذه المنطقة.

وتجري واشنطن محادثات سرية مع برلين خلال الفترة الراهنة حول مشاركة الأخيرة في حماية ومراقبة المنطقة الآمنة التي تريد الولايات المتحدة إنشاءها شمالي سوريا.

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ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن مصادر دبلوماسية مطلعة لم تكشف عن هويتها، الخميس، أن "واشنطن طالبت برلين بأن تدعم عسكريا عملية إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا".

وتريد الولايات المتحدة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، لتوفير الحماية لحلفائها من قوات سوريا الديمقراطية في قتال تنظيم داعش.

ووفق دير شبيجل، فإن "الحكومة الألمانية أبلغت واشنطن مؤخرا، عبر القنوات السرية استعدادها المشاركة عسكريا في إنشاء هذه المنطقة الآمنة".

وقبل أن يصل البلدان إلى تفاهم حول إنشاء المنطقة الآمنة، طالب الأمريكيون الحكومة الألمانية خلال الأشهر الماضية مرارا وتكرارا بالمشاركة في إنشائها.

وكان أول طلب قدمته واشنطن لبرلين في هذا الإطار على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف فبراير/شباط الماضي.