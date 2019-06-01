تحذيرات للصين ومواجهة صواريخ إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زيارة بومبيو لأوروبا: لن نتهاون في العقوبات ضد إيران، بومبيو وميركل ناقشا ضرورة كبح أنشطة إيران الصاروخية، السودان يستدعي سفيره لدى قطر للتشاور، مصادر: "الانتقالي السوداني" يقترح رئاسة دورية لمجلس يقتسمه مع المعارضة، نواب ليبيون يدينون تهجير حكومة الوفاق لسكان العزيزية وما حولها، أمريكا تحذر الصين من تهديد سيادة الدول المجاورة، الجيش الليبي يعلن مقتل قادة بارزين من المليشيات في طرابلس، مجلس الأمن يوافق على سحب 1000 جندي من الصومال، متظاهرون يضرمون النار في سفارة أمريكا بهندوراس، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت 1 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا.



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