إسرائيل ترصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاري أدرعي، مساء السبت، إنه تم رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية.

وأضاف أدرعي، في بيان، أنه "تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ"، مضيفا أنه "لا توجد إصابات".

وكثيرا ما يعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذائف سورية على المناطق الحدودية نتيجة الصراع السوري.

وكان الإعلام السوري الرسمي أعلن في 18 مايو/آيار الماضي، أن الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفات قادمة من الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

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وقالت وكالة الأنباء السورية إن المقذوفات أطلقت في المجال الجوي لجنوب سوريا.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.



واستهدف قصف إسرائيلي في الآونة الأخيرة مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا في نهاية مارس/آذار عن تصدي دفاعاتها الجوية لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف شمال شرق المدينة، والقصف الذي طالَ وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن مقتل سبعة مقاتلين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير/كانون الثاني توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافةً إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي، وتسببت الضربات بحسب المرصد بمقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.

وتُكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.