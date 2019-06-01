فيديوجراف.. الشارقة وكورنادو أبطال ركلات الجزاء بالدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ٨٩ ركلة جزاء احتسبت خلال موسم الدوري الإماراتي المنصرم، أهدر منها ٢١ ركلة، وكان تأثير تقنية الفيديو واضحا في احتساب الكثير منها.
فريق الشارقة البطل المتوج باللقب، يعد صاحب نصيب الأسد من احتساب ركلات الجزاء بواقع ١١ ركلة ضاعت منها ركلة وحيدة فقط.
ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي حصاد ركلات الجزاء في دوري الخليج العربي موسم 2018-2019.
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