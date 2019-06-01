شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: قوات حفتر تصيب «درون» تركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم (السبت) أن دفاعاته الجوية أصابت طائرة تركية بدون طيار «درون» فوق مدينة غريان، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، بعد قصفها عدداً من الأحياء والمناطق السكنية الآمنة بشكل عشوائي.

وكان الجيش الليبي أعلن قبل يومين أن أنقرة أرسلت دعماً عسكرياً جديداً إلى المليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق. وقال الجيش إن عدداً من الضباط والخبراء العسكريين الأتراك وصلوا إلى مطار مصراتة عبر طائرة شحن تركية، لمشاركة ومساندة قوات الوفاق في القتال.

وقد ظهر ضابط تركي ضمن الذين وصلوا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة مع شحنة من الأسلحة للمليشيات في فيديو وهو يقوم بتدريب المسلحين على قيادة مدرعات.