شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إغلاق مدخل الاعتصام.. وتوقعات باستئناف المفاوضات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

أغلق الأمن السوداني اليوم (السبت)، مدخل الاعتصام من شارع النيل المؤدي إلى جامعة الخرطوم، عازياً السبب إلى تكرار الحوادث في تلك المنطقة. وشهد ذلك الطريق حوادث عنف وقتل ونهب لأيام عدة، وهي منطقة خارجة عن السيطرة، كما أنها غدت موقع شكوى عدد كبير من المعتصمين والجيش والأجهزة الأخرى.

وكان تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنا في أكثر من مناسبة أن هذه المنطقة لا تتبع لمكان الاعتصام، ومن يقوم بقفل شارع النيل في هذه المنطقة ويعتدي على المواطنين لا يتبع للمعتصمين.

من جهة ثانية، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من إعلان قوى الحرية والتغيير قولها: إن هناك ترتيبات جارية لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري خلال ساعات.

يذكر أن المفاوضات بين الطرفين تعثرت قبل أسبوعين بسبب عدم التوصل لاتفاق حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي.