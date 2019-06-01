شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: عشرات المصابين بانفجارات مصنع عسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

قالت وزارة الصحة الروسية إن 79 شخصاً أصيبوا عندما هزت انفجارات عديدة بمصنع كريستال للمتفجرات بلدة دزيرجينسك في وسط البلاد، اليوم (السبت).

وذكرت سلطات البلدة لوكالة تاس للأنباء، أن الانفجارات التي وقعت في منتصف اليوم تقريباً سمعت في كل أرجاء دزيرجينسك التي يقطنها أكثر من 230 ألف شخص، مما أسفر عن تحطم النوافذ أو تضررها في نحو 180 مبنى.

وعرض تلفزيون روسيا 24 لقطات للدخان وهو يتصاعد من المصنع.