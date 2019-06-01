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طالبان تستبعد وقف إطلاق النار في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)

أكد زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخوند زاده، اليوم (السبت)، أن الحركة لن تعلن قريباً وقفاً لإطلاق النار، رغم توّجه الموفد الأمريكي الخاص إلى المنطقة لإجراء جولة محادثات جديدة.

وفي رسالة نادرة وجّهها قبيل انعقاد جولة محادثات سابعة بين الحركة والوفد الأمريكي المفاوض، حذّر زعيم طالبان القوات الأجنبية المنتشرة في أفغانستان بأن مصيرها «الهزيمة المحتمة»، إلا أنه أكد أن الحركة ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال أخوند زاده في رسالة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر إن «المقاومة ضد الاحتلال تقترب من مرحلة النجاح».

ورفضت الحركة دعوات كثيرة لوقف إطلاق النار معتبرة أنها تتمتّع بأفضلية كبيرة على الجبهة العسكرية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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