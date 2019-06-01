التحالف يضرب معسكر جربان.. و20 قتيلا في اختراق حوثي فاشل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل وجرح أكثر من 20 مسلحا حوثيا خلال عملية التفاف في مديرية حيس جنوب الحديدة، وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل حوثية من الجهة الشمالية لمركز مديرية حيس، في محاولة تنفيذ اختراق يسهل عليهم العودة للمديرية، لكن قوات ألوية العمالقة أحبطت العملية، مكبدة الميليشيات قتلى وجرحى.

ودارت اشتباكات عنيفة بين ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي، في أطراف مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وقصفت الميليشيات مركز المديرية والأحياء السكنية، علاوة على شنها قصفا عنيفا على مديرية حيس.

وفي الضالع لقي القيادي الميداني البارز في ميليشيات الحوثي، العقيد هشام الغرباني، مصرعه على أيدي القوات المشتركة والمقاومة في محافظة الضالع، وواصلت القوات والمقاومة تقدمها نحو منطقة الفاخر بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي في شخب غرب مديرية قعطبة.

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إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي أمس غارات على مواقع للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء، واستهدفت ثلاث غارات معسكر جربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء.

من جانب آخر، كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 20 ألف انتهاك بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والإخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت وانتهاكات أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن ميليشيات الحوثي نفذت حملات اختطافات ومصادرة للممتلكات وقطعت شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت بشكل كامل، ومنعت وصول المساعدات الإغاثية من المنظمات الإنسانية، مما جعل المديرية معزولة عن العالم، واختطفت ما بين 337 حالة بينهم نساء وأطفال، بعضهم لازمتهم إعاقات دائمة.

وتضمن التقرير معلومات وصورا تنشر للمرة الأولى عن الجهود الجادة والمساعي المتواصلة للحكومة اليمنية للقضاء على الإرهاب في جميع مناطق اليمن، وقال التقرير إن أنشطة شبكات التهريب لم تتضرر، بل انتعشت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وفي تلك التي تتواجد فيها القاعدة، ومن تلك الأنشطة تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب الآثار والمشروبات الكحولية والأدوية والمواد المخدرة.

مشاهدات يمنية