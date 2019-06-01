كسوة عيد وألعاب وهدايا سعودية في 4 محافظات يمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية لتنفيذ مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا» لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في أربع محافظات يمنية.

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وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد البيز في مقر المركز بالرياض، حيث يشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الفطر المبارك، يستفيد منه 7,590 طفلا من أطفال الأسر الفقيرة بأربع محافظات هي عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي حسن باشماخ بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مبينا أن هذه الشراكة تعد بداية لشراكات قادمة مع مركز الملك سلمان للإغاثة في مجالات مختلفة خدمة لليمن وشعبها.

وواصل مركز الملك سلمان توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، وفي عدد من دول العالم شملت ولاية بلخ الأفغانية التي شهدت توزيع 3,000 سلة غذائية للمحتاجين والنازحين، والصومال وبنجلاديش ولبنان، واللاجئين السوريين في الأردن.