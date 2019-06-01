استدعاء سفير السودان لدى قطر للتشاور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس أن استدعاء سفير السودان لدى قطر، فتح الرحمن محمد إلى الخرطوم يجيء بغرض التشاور.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين، قوله «إن السفير سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة».

وقالت تقارير إخبارية «إن الخارجية السودانية استدعت سفيرها في الدوحة، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي».

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على صعيد آخر، عد رئيس الحركة الاتحادية الوطنية بولاية الجزيرة في السودان الأمين الصديق الهندي أن تشتت الأحزاب السودانية أصبح معيقا للثورة ولا يحقق مكتسباتها.

وقال لصحيفة «الجريدة» السودانية أمس «إن واحدا من نجاحات الثورة وجود جيش قوي يدافع ويحمي مكتسبات الشعب السوداني، خاصة ونحن نعيش في عالم يستهدف القوي فيه الضعيف» .

وأكد على ضرورة تقوية الصف الوطني ووحدته والابتعاد عن تدويل القضية السودانية إقليميا وعالميا، مشددا على احترام ما يخدم المصالح السودانية في إطار العلاقات الخارجية.

ورأى الهندي أن من يجتمعون بداخل سفارات الدول الخارجية والأجنبية بالخرطوم أخطؤوا.