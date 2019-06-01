السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول أنه سيعلن رسميا عن حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية في تجمع حاشد في فلوريدا في يونيو الحالي.
ويعد الحشد للإعلان أمرا شكليا إلى حد كبير، حيث صرح ترمب بالفعل بأنه سيسعى إلى إعادة انتخابه وأن حملته الانتخابية بدأت بالفعل في التحرك.
وفي تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال ترمب «إن الإعلان سيحدث وبجواره زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترمب ونائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين بنس في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا».
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يطلق حملته الانتخابية بعد أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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