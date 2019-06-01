27 مصابا في انفجار مصنع ذخيرة روسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أصيب 27 شخصا على الأقل في انفجارات عدة، وقعت داخل مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»، استنادا إلى بيانات سلطات الصحة في المنطقة أن عمالا من المصنع وسكانا من المنازل المجاورة كانوا في حاجة لإغاثة طبية.

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وبحسب البيانات، هناك شخصان في عداد المفقودين.

وتحدثت وسائل إعلام روسية عن سحب دخان كثيف ونيران جراء الانفجارات التي وقعت في شركة «كريستال» التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.

وذكرت التقارير أن الانفجارات تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع. وأوضحت لقطات فيديو أصوات ارتجاجات شديدة، ودعت السلطات سكان المدينة إلى إبقاء نوافذهم مغلقة، بعدما تهشمت نوافذ بعض المنازل المجاورة بفعل موجات الضغط الناجمة عن الانفجارات.