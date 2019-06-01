الجميل: سكوت الحكومة عن كلام نصرالله هو ترجمة لخضوع أفرقاء السلطة لمشيئة حزب الله

شدّد رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، على أنّ "السكوت المطبق من قبل ​الحكومة​ وأفرقائها على كلام الأمين العام لـ"​حزب الله​" السيد ​حسن نصرالله​ الّذي ينتهك سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم ويجرّ لبنان واللبنانيين لصراعات لا يريدونها، يشكّل ترجمة جديدة لمفاعيل التسوية وخضوع أفرقاء السلطة لمشيئة "حزب الله".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي أنّ "سلامة لبنان وشعبه ليست للمقايضة".