شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، على أنّ "السكوت المطبق من قبل الحكومة وأفرقائها على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الّذي ينتهك سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم ويجرّ لبنان واللبنانيين لصراعات لا يريدونها، يشكّل ترجمة جديدة لمفاعيل التسوية وخضوع أفرقاء السلطة لمشيئة "حزب الله".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي أنّ "سلامة لبنان وشعبه ليست للمقايضة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: سكوت الحكومة عن كلام نصرالله هو ترجمة لخضوع أفرقاء السلطة لمشيئة حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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