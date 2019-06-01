إخماد حريق مولد للطاقة الكهربائية وخزانات مازوت في كفردبيان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في مولّد للتغذية بالطاقة الكهربائية وامتدّ ليطال خزانات المازوت التابعة له، داخل غرفة تقع في الطبقة السفلية الأولى من إحدى "الڤيلات" في كفردبيان- كسروان".
ولفتت إلى أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى داخل "الڤيلا"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
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