إخماد حريق مولد للطاقة الكهربائية وخزانات مازوت في كفردبيان

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في مولّد للتغذية ب​الطاقة الكهربائية​ وامتدّ ليطال خزانات ​المازوت​ التابعة له، داخل غرفة تقع في الطبقة السفلية الأولى من إحدى "الڤيلات" في كفردبيان- ​كسروان​".

ولفتت إلى أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى داخل "الڤيلا"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".