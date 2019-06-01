وقع إشكال بين المواطن "أ. ب." وابنه "ع. ب." في بلدة الخيام، تطوّر إلى عراك حاد، استخدما فيه الآلات الحادة، ما أدّى إلى إصابة كل منهما بطعنات عدّة.
ونُقل الأب وابنه على اثرها إلى "مستشفى مرجعيون الحكومي"، حيث أُدخلا إلى غرفة العمليات، ووُصفت حالتيهما بالحرجة.
كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أب وابنه نتيجة إشكال بينهما تطور إلى تضارب بآلات حادة في الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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