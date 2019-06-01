إصابة أب وابنه نتيجة إشكال بينهما تطور إلى تضارب بآلات حادة في الخيام

وقع إشكال بين المواطن "أ. ب." وابنه "ع. ب." في بلدة ​الخيام​، تطوّر إلى عراك حاد، استخدما فيه الآلات الحادة، ما أدّى إلى إصابة كل منهما بطعنات عدّة.

ونُقل الأب وابنه على اثرها إلى "​مستشفى مرجعيون الحكومي​"، حيث أُدخلا إلى غرفة العمليات، ووُصفت حالتيهما بالحرجة.

كما حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقًا بالحادثة.