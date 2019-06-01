النشرة: إطلاق نار في الشارع التحتاني بمخيم عين الحلوة على خلفية إشكال فردي

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"إطلاق نار في ​الشارع التحتاني​ في ​مخيم عين الحلوة​، على خلفيّة إشكال فردي وقع قرب الملعب الرياضي، ولم يُفد عن وقوع إصابات".

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