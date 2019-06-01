السيد: رشيد كرامي كان رجل دولة بإمتياز والمال العام عنده مقدّس

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "الأول من حزيران ذكرى إغتيال الشهيد ​رشيد كرامي​، والعدالة أخذت مجراها ولم تكتمل والجيل الجديد يسمع عنه ولا يعرفه"، معتبرا ان "كرامي كان رجل دولة بإمتياز والمال العام عنده مقدّس، لا يساوم ولا يهادن ولا يتاجر"، مضيفا:"عندما أنظر إلى أين وصلت ​رئاسة الحكومة​ اليوم،أقول هزلت".

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