نديم الجميل: نستغرب عدم رد "لبنان الرسمي" بعد أن نصّب نصرالله نفسه مرشدا للجمهورية

شدّد النائب ​نديم الجميل​، على "أنّنا نستغرب عدم الرد من "​لبنان​ الرسمي" بعد أن نصّب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، نفسه مرشدًا للجمهورية اللبنانية، الّذي هو أمر مرفوض ومدان".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "أين موقف رئيس الجمهورية من هذه التجاوزات والتعديات على موقف "لبنان الرسمي"؟".

وكان قد لفت الجميل في وقت سابق، إلى أنّ "السيد نصرالله يحاضر ب​النأي بالنفس​ والحياد، في حين أنّ حزبه هو أوّل من خرق هذا المبدأ عند نجدته للنظام السوري، وأدخل حينها لبنان في قلب صراع لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد".