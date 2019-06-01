نديم الجميل: نستغرب عدم رد "لبنان الرسمي" بعد أن نصّب نصرالله نفسه مرشدا للجمهورية

شدّد النائب نديم الجميل، على "أنّنا نستغرب عدم الرد من "لبنان الرسمي" بعد أن نصّب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، نفسه مرشدًا للجمهورية اللبنانية، الّذي هو أمر مرفوض ومدان".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "أين موقف رئيس الجمهورية من هذه التجاوزات والتعديات على موقف "لبنان الرسمي"؟".
وكان قد لفت الجميل في وقت سابق، إلى أنّ "السيد نصرالله يحاضر بالنأي بالنفس والحياد، في حين أنّ حزبه هو أوّل من خرق هذا المبدأ عند نجدته للنظام السوري، وأدخل حينها لبنان في قلب صراع لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد".
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