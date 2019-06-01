افادت معلومات صحافية بأن "دورية لفرع المعلومات في ​قوى الأمن​ الداخلي- عكار، أوقفت في خراج بلدة مشمش، اثنين من أبرز مروجي المخدرات في منطقة ​المنية​ ومحيطها، اثر عملية مطاردة وتعقب وهما: "م .ع." و"ز. ع."، وضبطت معهما حوالي 4 كيلوغرامات من ​حشيشة الكيف​. والتحقيق جار باشراف ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف اثنين من أبرز مروجي المخدرات في المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.