الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 31 أيار 2019 الساعة 4:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 9:55 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 13:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة باتجاه ​الشمال​ الشرقي وصولًا حتّى ​الصرفند​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:25 من فوق البحر غرب بلدة الصرفند"، لافتة إلى أنّ "بتاريخه عند الساعة 5:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 6:25 من فوق البلدة المذكورة".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 6:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:05 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".