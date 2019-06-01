إعتبرت عمدة الاعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ أن "إغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رشيد كرامي​ هو حلقة من حلقات المؤامرة التي استهدفت اغتيال جهود تحقيق الوحدة واستعادة السلم الأهلي في ​لبنان​. وهذه المؤامرة لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وبذات الأدوات الرخيصة المجبولة بالذل والخيانة والعمالة"، مضيفة:"نستحضر مواقف الراحل ومسيرته الوطنية الوحدوية، ونؤكد بأن لبنان يجب أن يكون على صورة الوطنيين المؤمنين بخيار ​المقاومة​ والصمود والوحدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر القومي في ذكرى رشيد كرامي: لبنان يجب أن يكون على صورة الوطنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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