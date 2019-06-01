تويني: رشيد كرامي كتب بدمائه صفحات من العز والكرامة الوطنية

رأى الوزير السابق ​نقولا تويني​ ان "للمرحوم الشهيد ​رشيد كرامي​ أيادي بيضاء على ​الجمهورية​ اللبنانية و​الشعب اللبناني​، في عناده في الدفاع عن مبادئ المساواة والوحدة الوطنية، والتصدي لمحاولات تفكيك الدولة والكيان"، معتبرا ان "كرامي كتب بدمائه الزكية صفحات من العز والكرامة الوطنية، وهو سليل عائلة شهد عنها العصامية والمناقبية والوطنية".

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