شاب يعتدي بالضرب على مدير إحدى الصيدليات في الشياح بعد خلاف مع خطيبته

نشرت صفحة "وينيه الدولة" على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا مصورا من إحدى كاميرات المراقبة في صيدلية مازن بمنطقة ​الشياح​-مار مخايل يظهر فيه احد الشبان وهو يعتدي على مدير الصيدلية.

وفي التفاصيل أن "المدعوة "ح،ب" وهي المندوبة لاحدى الشركات زارت الصيدلية للاجتماع مع مديرها، الا ان مدير الصيدلية خاض جدالا معها بسبب تأخرها عن الموعد المحدد لها فما كان منها الا ان قامت بتهديد واتصلت بخطيبها ويدعى "م،م" المعروف في المنطقة والذي أتى برفقة أحد اصدقائه، ودخلوا الى الصيدلية وعمدوا على ضرب المدير ويدعى "ح،ي" ضربا مبرحا داخل الصيدلية مما استوجب نقله الى احدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج".