نشرت صفحة "وينيه الدولة" على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا مصورا من إحدى كاميرات المراقبة في صيدلية مازن بمنطقة الشياح-مار مخايل يظهر فيه احد الشبان وهو يعتدي على مدير الصيدلية.
وفي التفاصيل أن "المدعوة "ح،ب" وهي المندوبة لاحدى الشركات زارت الصيدلية للاجتماع مع مديرها، الا ان مدير الصيدلية خاض جدالا معها بسبب تأخرها عن الموعد المحدد لها فما كان منها الا ان قامت بتهديد واتصلت بخطيبها ويدعى "م،م" المعروف في المنطقة والذي أتى برفقة أحد اصدقائه، ودخلوا الى الصيدلية وعمدوا على ضرب المدير ويدعى "ح،ي" ضربا مبرحا داخل الصيدلية مما استوجب نقله الى احدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يعتدي بالضرب على مدير إحدى الصيدليات في الشياح بعد خلاف مع خطيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.