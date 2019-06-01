المرصد السوري: مقتل 10 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الرقة

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد سماع دوي انفجارين عنيفين هزّا ​مدينة الرقة​".

وأوضح بحسب التفاصيل الّتي حصل عليها، أنّ "الإنفجار الأوّل وقع في شارع الباسل وسط مدينة الرقة جراء انفجار لغم أرضي. وبالتزامن مع تجمع الأهالي بالقرب من مكان التفجير الأوّل، وقع انفجار آخر في دوار النعيم وسط مدينة الرقة، تبيّن أنّه ناجم عن سيارة مفخّخة كان يستقلّها انتحاري يُعتقد أنّه تابع لتنظيم "داعش"، انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وبيّن أنّ "الانفجار تسبّب بمقتل 10 أشخاص على الأقل من بينهم 5 مدنيين و5 مقاتلين في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية"، بالإضافة إلى وقوع 20 جريحًا على الأقل".