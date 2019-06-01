سلطات بلجيكا طالبت رئيس حكومة تشيكيا بإعادة 17.4 مليون يورو من التمويل الأوروبي

كشفت وسائل إعلام تشيكية، أنّ "بلجيكا طالبت رئيس الحكومة التشيكية أندري بابيس، بسداد 17,4 مليون يورو من أموال الدعم الأوروبية، معتبرةً أنّه يعاني تضارب مصالح بين مسؤوليّاته العامة وأعماله الخاصة". ولفتت إلى أنّ "هذا مشروع تقرير محاسبة للمفوضية الأوروبية".
وجاء في هذه الوثيقة المؤلّفة من 70 صفحة، أنّ المفوضية تعتبر أنّ بابيس ثاني أثرى شخص في تشيكيا، لا يزال يحصل على أرباح من شركته القابضة في مجال الصناعات الغذائية (أغروفير).
ويواجه بابيس (64 عامًا) أيضًا اتهامات باحتيال يخصّ تمويلات دعم أوروبية وبالانتماء للشرطة السرية الشيوعية في ثمانينيات القرن الماضي.
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