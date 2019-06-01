75 مهاجرا غير شرعي عالقون في سفينة قبالة جرجيس جنوب تونس

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أنّ "75 مهاجرًا غير شرعي لا يزالون عالقين قبالة ميناء جرجيس جنوب شرقي تونس، في سفينة مصرية كانت أنقذتهم في المياه الدولية".
ووبيّن المنتدى أنّ "السلطات المحلية في ولاية مدنين، أشارت إلى أنّه لم يعد بامكانها استقبال المزيد من المهاجرين".
وكانت السفينة الّتي تعمل انطلاقًا من تونس لحساب شركة نفطية، انقذت مساء الجمعة المهاجرين الـ75 ومعظمهم من البنغاليين الّذين كانوا في زورق في المياه الدولية. وأوضح قبطان السفينة أنّ عطلًا طرأ على محرّك زورق المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم تائهين، وقام طاقم سفينته بإبلاغ السلطات الأقرب وهي إيطاليا ومالطا.
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