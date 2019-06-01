ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع متفجرات في روسيا إلى 79 جريحا

أعلنت وزارة الصحة الروسية "إصابة 79 شخصًا بجروح اثر انفجار في مصنع كبير للمتفجرات في وسط روسيا". وكانت حصيلة سابقة تحدّثت عن 38 جريحًا، موضحةً أنّ "الجرحى هم 38 عاملًا في المصنع و41 من سكان المدينة".
ووقع الإنفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو في منطقة نيجني نوفغورود. وأوضحت السلطات البلدية في المنطقة أنّ "الإنفجار أوقع أضرارًا في خمسة من مباني المصنع ونحو 180 مسكنًا".
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الفدرالية فتح تحقيق حول مخالفات محتملة لمعايير السلامة الصناعية.
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