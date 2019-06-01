ترامب يستبق زيارة لندن بـ"وصف مسيء" لميغان ماركل

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وفي مقابلة مع صحيفة "الصن" البريطانية، سُئل ترامب عن الممثلة الأميركية ميغان ماركل التي سبق وأن وصفته بـ"مثير للانقسام" قبيل انتخابات 2016.
وقالت ميغان حينها إنها ستصوت لصالح هيلاري كلينتون ليس لأنها امرأة، "لكن بالتأكيد لأن ترامب جعل من السهل عليَ عدم اختياره".
وعلق الرئيس الأميركي على هذا التصريح، قائلا إنه لم يكن على دراية به، مضيفا "لم أكن أعرف ذلك. ماذا أستطيع قوله؟ لم أكن أعرف أنها (كريهة)".
عندما سئل عما إذا كان من الجيد أن يرى "أميرة (أميركية الأصل)" ضمن العائلة المالكة البريطانية، قال ترامب: "أعتقد أنه أمر لطيف، وأنا متأكد من أنها ستعمل بشكل ممتاز".
وأضاف "ستكون جيدة جدا. أتمنى أن تنجح".
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى لندن، الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق 3 أيام.
وسيلتقي برئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي وعدة أفراد من العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث، لكن لن يجتمع مع ميغان، و"ربما يكون ذلك أفضل" بعد الاشتباكات اللفظية المتبادلة، بحسب ما قاله برنامج "توداي" الأميركي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.