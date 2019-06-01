بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مساء اليوم السبت، أسماء الطلاب أوائل الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019.

وحصل "الخليج 365" على على قائمة أسماء الطلاب الأوائل، وكذلك الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019، 119 ألف و251 طالبًا وطالبة في الشعبة العامة، موزعين على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بأنحاء المحافظة، و3 آلاف و790 طالبًا وطالبة بالشعبة المهنية، و72 طالبًا بشعبة الصم، و8 طلاب مكفوفين، فيما جرت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت 11 مايو الماضي، وحتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.