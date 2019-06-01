بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 / 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 78.89%.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن نسبة نجاح طلاب التعليم الإعدادي المهني بلغت 80.54%، فيما جاءت نسبة نجاح طلاب الصم 87.5%، والنور للمكفوفين 100%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي 2018 /2019، 119 ألف و251 طالبًا وطالبة في الشعبة العامة، موزعين على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بأنحاء المحافظة، و3 آلاف و790 طالبة وطالبة بالشعبة المهنية، و72 طالبًا بشعبة الصم، و8 طلاب مكفوفين.

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