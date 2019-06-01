شاشات عرض لمشاهدة نهائي أبطال أوروبا بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عبدالناصر:
خصصت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، شاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام.
ونظمت العاصمة الإدارية مائدة إفطار بطول 3100 متر، بحضور 7 آلاف مواطن، اليوم السبت.
وتسعى شركة العاصمة الإدارية، للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال أطول مائدة في العالم.
وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إنه تم تنظيم أطول مائدة إفطار في العالم بمشروع العاصمة الإدارية، والذي يُبنى بسواعد وشركات مصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي للشركة، أن التنظيم شمل الإفطار الجماعي، أعقبه فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية ضمت فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة إلى تشغيل شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.
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