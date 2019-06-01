محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
قررت هيئة السكك الحديدية، إجراء تعديل في مواعيد تشغيل 3 قطارات خلال فترة التشغيل الصيفي، اعتبارًا من الاثنين المقبل.
وأعلنت الهيئة، إيقاف قطار 448 وقطار655 ركاب خط "محرم بك-الضبعة"، والعكس خلال فترة التشغيل الصيفي لقطارات خط "مطروح- الأسكندرية".
كما قررت الهيئة إجراء تعديلات في مواعيد بعض القطارات على النحو التالي:
- قطار رقم 300 إكسبريس "أسكندرية- مطروح"، ليتحرك من الأسكندرية الساعة 06:10 صباحًا، بدلًا من الساعة 06:40 صباحًا.
- قطار رقم 653 ركاب خط "الحمام- محرم بك"، ليتحرك من الحمام الساعة 03:10 عصرًا، بدلًا من الساعة 02:40 عصرًا.
وأوضحت الهيئة في منشورها، أنه من المقرر عودة القطارات التي سيتم إيقافها، عقب الانتهاء من التشغيل الصيفي للقطارات العاملة بالوجه البحري.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال الصيف.. تعديل مواعيد تشغيل قطارات "الأسكندرية - الضبعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.