حشد عسكري غير مسبوق استعدادا لحسم معركة طرابلس و استنفار على الحدود التونسية الليبية

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق وصول تعزيزات من سرية الدبابات بكتيبة حطين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها.

وأوضحت العملية عبر صفحتها بفيسبوك، أن التعزيزات ستصل تباعا إلى المواقع المكلفة بها وفقا لتعليمات قيادة العملية، دون أن تسمي المحاور التي ستتوجه إليها هذه التعزيزات.

Advertisements

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى قد أرسلت طيلة الأسبوع الماضي عدة تعزيزات عسكرية محملة بالأسلحة الثقيلة إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي احمد المسماري عن وصول تعزيزات عسكرية على كل المحاور لمزيد احكام السيطرة و حسم معركة طرابلس في غضون الايام القادمة .

و تلقى التطورات العسكرية و الامنية ظلالها على الوضع الامني على الحدود التونسية الليبية حيث افاد مصدر امني ان الوحدات الامنية في حالة استنفار لرصد كل التحركات و التطورات خصوصا مع اعلان التحالف الدولي امكانية توجيه ضربات عسكرية تستهدف زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي في حال تحديد مكان تواجده