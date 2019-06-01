قائد الجيش اللبناني يحذر من "ضرب هيكلة المؤسسة العسكرية"

انتقد قائد الجيش اللبناني بعض البنود الواردة في الموازنة العامة، التي شملت تجميد التجنيد في إطار سياسة التقشف، في تعليق نادر من العسكري البارز على سياسات الحكومة.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت مشروع موازنة تقشف في أواخر مايو الماضي لعام 2019، لا

يزال يحتاج لموافقة البرلمان قبل اعتماده، ولا يزال بالإمكان إدخال تعديلات عليه.

وأكد مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، أن مشروع الموازنة الحالي يتضمن تجميد التجنيد في الجيش لمدة 3 سنوات.

وقال قائد الجيش العماد جوزيف عون في بيان نشر على موقع الجيش اللبناني على الإنترنت، السبت: "ما أفرزته الموازنة حتى الآن من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح، ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءا من ضرب هيكليتها وهرميتها، مرورا بالخلل في توزانات الترقيات، وهو أمر مخالف لقانون الدفاع".