اخبار العالم

تراجع جديد بعدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تراجع جديد في عدد المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا اليوم السبت 1 يونيو ، وذلك عقب عدة أسابيع من استمرار تراجع الإقبال وبعد أكثر من ستة أشهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين في مدينة تولوز بجنوب

البلاد. لكن المظاهرات، التي تنظم في السبت التاسع والعشرين على التوالي منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي وأدت في بعض المناسبات إلى اندلاع أعمال شغب، كانت سلمية إلى حدٍ كبيرٍ.

وذكرت تقديرات لوزارة الداخلية أن نحو 9500 شخص خرجوا للشوارع في

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أنحاء فرنسا اليوم السبت منهم 1500 في باريس، وهو عدد أقل من 12500 شخص شاركوا في مسيرات بأنحاء فرنسا في السبت الماضي، ويقل كثيرًا عن نحو 300 ألف خرجوا للشوارع في ذروة الاحتجاجات التي اندلعت ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة.

وتزامنت احتجاجات اليوم مع عطلة رسمية طويلة لكثير من الفرنسيين وارتفاع دراجات الحرارة رغم أن الإقبال تراجع أيضًا طوال شهر مايو المنقضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جديد بعدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا