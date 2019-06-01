تراجع جديد بعدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

تراجع جديد في عدد المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا اليوم السبت 1 يونيو ، وذلك عقب عدة أسابيع من استمرار تراجع الإقبال وبعد أكثر من ستة أشهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين في مدينة تولوز بجنوبالبلاد. لكن المظاهرات، التي تنظم في السبت التاسع والعشرين على التوالي منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي وأدت في بعض المناسبات إلى اندلاع أعمال شغب، كانت سلمية إلى حدٍ كبيرٍ.
وذكرت تقديرات لوزارة الداخلية أن نحو 9500 شخص خرجوا للشوارع في
وتزامنت احتجاجات اليوم مع عطلة رسمية طويلة لكثير من الفرنسيين وارتفاع دراجات الحرارة رغم أن الإقبال تراجع أيضًا طوال شهر مايو المنقضي.
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