تراجع جديد بعدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

تراجع جديد في عدد المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا اليوم السبت 1 يونيو ، وذلك عقب عدة أسابيع من استمرار تراجع الإقبال وبعد أكثر من ستة أشهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين في مدينة تولوز بجنوب

البلاد. لكن المظاهرات، التي تنظم في السبت التاسع والعشرين على التوالي منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي وأدت في بعض المناسبات إلى اندلاع أعمال شغب، كانت سلمية إلى حدٍ كبيرٍ.

وذكرت تقديرات لوزارة الداخلية أن نحو 9500 شخص خرجوا للشوارع في

أنحاء فرنسا اليوم السبت منهم 1500 في باريس، وهو عدد أقل من 12500 شخص شاركوا في مسيرات بأنحاء فرنسا في السبت الماضي، ويقل كثيرًا عن نحو 300 ألف خرجوا للشوارع في ذروة الاحتجاجات التي اندلعت ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة.

وتزامنت احتجاجات اليوم مع عطلة رسمية طويلة لكثير من الفرنسيين وارتفاع دراجات الحرارة رغم أن الإقبال تراجع أيضًا طوال شهر مايو المنقضي.