روحاني: إيران لا تستسلم أمام قوة البلطجة الأمريكية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء اليوم السبت، إن طهران لا تستسلم أمام "قوة البلطجة الأمريكية".
وأضاف أن واشنطن تراجعت عن تهديداتها بإسقاط النظام في إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية توقفت في المياه الدولية على بعد 300 إلى 400 ميل.
وتابع الرئيس الإيراني قائلا، إن الولايات المتحدة تراجعت عن تهديداتها العسكرية وأنه لا يوجد حاليا أي حاملة طائراتأمريكية في مياه الخليج.
وشدد روحاني في تصريحاته على أن طهران ستنتصر على الأعداء بوحدتها وانسجامها.
كما بين أن بلاده مستعدة للتفاوض مع من يجلس باحترام إلى طاولة المفاوضات لا مع من يصدر أمرا بالتفاوض، مشيرا إلى أن إيران أهل للحوار والتفاوض على أساس
وأعرب روحاني عن "تقديره للشعب الإيراني على صموده ومقاومته في مواجهة الأعداء لأيام وشهور مديدة، وفرض التراجع على الأعداء".
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب، وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا.
من جانبها، وجهت إيران تحذيرات عدة إلى الولايات المتحدة من شن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.
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