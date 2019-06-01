"المخلب" التركية تنفذ ضربة عسكرية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير مغارة و5 مخابئ لعناصر حزب العمال الكردستاني في إطار عملية "المخلب" التي تستهدف عناصر الحزب بمنطقة هاكورك شمالي العراق.

وذكر بيان صدر عن الوزارة، أن قوات الجيش كشفت عن مغارة تتألف من 3 طوابق و5 أجنحة، و5 ملاجئ لعناصر حزب العمال الكردستاني شمالي

العراق.

وأوضح البيان أن قوات الجيش ضبطت في المغارة والملاجئ، عددا كبيرا من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، ومعدات عسكرية.

وأطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.