جماعات طرابلس تهدد خطط حكومة السراج للاستقرار

تأييد قوات حفتر
ويرى مراقبون أن المجتمع الدولي، الذي جاء بحكومة السراج، قد لا تسمع لشكواها من اجتياح قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للعاصمة طرابلس، بل قد يكون هناك بعض الرضا من تلك القوى لهذه الحملة، فضلا عن أن سكان العاصمة ينتظرون فعلا الخلاص من قبضة الميليشيات، التي تزعزع أمنهم واستقرارهم.
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