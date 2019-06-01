لجنة سعودية إماراتية لمواجهة الإعلام المعادي

صادق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، على اتفاقية تعاون في مجال الإعلام بين المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تنشأ بموجبها لجنة باسم «اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي»، ومواجهة الإعلام المعادي، برئاسة وزير الإعلام في المملكة ورئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم في عضويتها مديري ورؤساء التحرير للقنوات والصحف الرسمية في البلدين، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

فريق فني

نصت الاتفاقية على أن للجنة تشكيل فريق فني مشترك، يجتمع لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، ولها كذلك تشكيل فريق فني وقانوني متخصص، لمناقشة قضايا الإعلام الإلكتروني وآفاقه المستقبلية.

مهمات اللجنة

1. تطوير الاستراتيجيات الإعلامية التي تخدم أهداف البلدين.

2. اقتراح منتديات ولقاءات ومبادرات ومشاريع وفعاليات إعلامية مشتركة تخدم رؤية البلدين، وتعزز دورهما الإقليمي.

3. وضع الأسس الكفيلة لمواجهة الإعلام المعادي، وتقديم الدعم لوسائل الإعلام في البلدين في الحالات، التي تتطلب ذلك.

4. أي مهمة أخرى يتفق عليها الطرفان.

الإذاعة والتليفزيون

1. تشجيع تبادل البرامج والتسجيلات الإعلامية وعرضها، ويشمل ذلك البرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ حضارة البلدين ومظاهر الحياة فيهما، والمواد الأرشيفية التي يمكن للطرفين الاستفادة منها.

2. تبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية وعرضها، ويشمل ذلك الأحداث والمناسبات الوطنية والدينية والرياضية المختلفة وبرامج المسابقات الإعلامية بين البلدين.

3. تشجيع الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك في المجالات المختلفة، بموجب اتفاقيات خاصة.

4. تبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية على أساس تجاري، بموجب اتفاقيات خاصة بين الأجهزة المعنية في البلدين.

الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني

1. تبادل الخبرات في مجال منح التراخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وإجازة المصنفات.

2. تبادل الخبرات في مجال متابعة وتنظيم عمل المطبوعات والإذاعات والفضائيات والمواقع الإلكترونية المرخصة.

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3. التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الإعلامية المختلفة.

4. تبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية والدراسات والأبحاث.

التبادل الإخباري بين وكالتي الأنباء

يعمل الطرفان على إبرام مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الإماراتية (وام)؛ في مجال التبادل الإخباري.

المادة السابعة

الزيارات والتدريب

1. تبادل الزيارات للخبراء والإعلاميين والصحفيين والمسؤولين والفنيين في مجالات الإعلام المختلفة، لاطلاع كل طرف على تجارب وخبرات الطرف الآخر.

2. إلحاق العاملين في مجال الإعلام في دورات تدريبية لدى المراكز والمعاهد المتخصصة في البلدين، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف.

3. تنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية مكثفة في مجالات الإعلام المتنوعة.

4. تسهيل مهمات البعثات الإعلامية والصحفية في البلدين.

5. التعاون ببرامج التدريب المشتركة للكوادر الإعلامية في كلا البلدين.

التشريعات الإعلامية

يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في مجال التشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي.

الشؤون التقنية

يتفق الطرفان على تبادل الخبرات في الجوانب الهندسية والتقنية والفنية والإذاعية.