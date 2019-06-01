«العقارات» و«التأمين» يقودان بورصة قطر نحو الهاوية



أبوظبي (مواقع إخبارية)

قاد مؤشر أسهم العقارات والتأمين، جميع تراجعات القطاعات التي تتألف منها بورصة قطر، خلال شهر مايو المنقضي، بحسب بيانات البورصة. وكشفت البيانات الرسمية خسارة بورصة قطر لنحو 4.5 مليار دولار من قيمتها السوقية في مايو، حيث تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في نهاية تعاملات الشهر الجاري إلى 568 مليار ريال (156.1 مليار دولار)، مقابل 584.4 مليار ريال (160.6 مليار دولار) في نهاية تعاملات أبريل. وأظهرت بيانات بورصة قطر، أن هذه البورصة قد سجلت تراجعاً في تعاملات مايو بنسبة 1% أو 103.8 نقطة، لتستقر قراءة مؤشرها الرئيس عند 10.273 ألف نقطة. كما تراجع مؤشر جميع أسهم العقارات بنسبة 17.17% أو نحو 327.25 نقطة خلال تعاملات مايو، لتستقر قراءته عند 1578.49 نقطة، بحسب البيانات الرسمية. وتشهد صناعة العقارات في قطر ركوداً كبيراً، بسبب زيادة العرض وتراجع الطلب تحضيراً لكأس العالم، من جهة، وركود السوق وتراجع المشترين بسبب ضعف بيئة الاستثمار والاستقرار في البلاد، من جهة أخرى. وفي المرتبة الثانية من حيث أكثر القطاعات تراجعاً في بورصة قطر خلال تعاملات مايو، كان مؤشر أسهم التأمين، الذي هبط بنسبة 7.87% مقارنة مع أبريل 2019 أو 259.86 نقطة، لتستقر قراءته عند 3044.1 نقطة. وفي المرتبة الثالثة، كان مؤشر أسهم الاتصالات، الذي تراجع بنسبة 3.89% أو 36.32 نقطة، خلال تعاملات الشهر الجاري، مقارنة مع الشهر الماضي، لتبلغ قراءة المؤشر نحو 896.18 نقطة. ومن إجمالي 46 شركة مدرجة تم التداول على أسهمها الشهر الماضي، تراجعت أسهم 30 شركة في مايو مقارنة مع أبريل، وفق البيانات الرسمية.