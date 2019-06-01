قتلى و جرحى بأعمال عنف في العراق

شهدت مدن عراقية عدة من بينها العاصمة بغداد اليوم، أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى.
ففي محافظة ديالى الواقعة إلى الشمال من العاصمة، أفاد مصدر أمني عراقي بأن 10 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير وهجوم مسلح في المحافظة.
وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة انفجرت الليلة الماضية في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى، أعقبها هجوم مسلح، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.
في غضون ذلك، أعلن مصدر محلي في محافظة كربلاء العثور على جثامين تسعة من جامعي الكمأ في صحراء منطقة الرطبة غرب العراق.
وفي بغداد أفاد مصدر في الشرطة، بأن مدنياً قُتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون أثناء مروره ضمن قضاء أبي غريب غرب العاصمة، فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة العثور على جثة رجل ملقاة في نهر العشار وسط مدينة البصرة.
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